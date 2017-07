Degand raakte bij het grote publiek bekend door zijn rol als Dieter De Leus in de televisie serie De Ronde. Nadien speelde hij mee in Eigen Kweek en was hij te zien in de programma’s De Slimste Mens en Bartel in het Wild.

Samen met zijn vrouw had Degand één kindje, Mila. Zijn vrouw was zwanger van een tweede kindje, die samen met de mama stierf aan de gevolgen van bacteriële meningitis.