Acteur Werther Vander Sarren overleden

In Kwaremont is vanmorgen Waregemnaar Werther Vander Sarren overleden na een slepende ziekte. Hij werd 78 jaar.

Waregemnaar Werther Vander Sarren raakt bij het grote publiek bekend als de Champetter in de Paradijsvogels, maar hij acteerde daarvoor al in het theater. Dat zou hij ook blijven doen, hij combineert dat wel met tv-werk. Hij duikt op in De Kolderbrigade, FC De Kampioenen, Wittekerke en Familie. In Wie Ben Ik op VTM gaat hij geregeld speels in de clinch met Urbanus.

Regionale televisie

Vander Sarren duikt ook op bij de regionale televisie. Het programma Ten Huize Van volgt hem in 1993. Hij woont dan al in Kluisbergen, maar hij vergeet de band met Waregem niet. Bij ons presenteert hij het spelprogramma Kleur Bekennen, in Oost-Vlaanderen leidt hij een tijdje de regionale tv-zender Kanaal 3. Acteren en regisseren blijft zijn passie, onder meer als regisseur bij een theatergezelschap in Kluisbergen, net over de provinciegrens.

Ten huize van...

Herbekijk hier de integrale aflevering van Ten Huize Van uit 1993