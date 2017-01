Actie bij Clarebout Potatoes in Waasten

Bij Clarebout Potatoes in Waasten heeft de socialistische vakbond FGTB vanmorgen actie gevoerd. De Groep heeft haar hoofdzetel in Heuvelland, maar daar bleef alles rustig.

Volgens de directie draait alles rond een machtsstrijd tussen regionale vakbondssecretarissen. FGTB zou zich niet kunnen vinden in de verkozen vakbondsvertegenwoordiging.

Clarebout betreurt de actie, die overigens weinig impact had. Alle medewerkers zijn vanmorgen opgedaagd op het werk en konden gewoon aan de slag gaan. Nog volgens het bedrijf komt de blokkade ongelegen. De Clarebout Groep heeft momenteel zo’n 60 openstaande vacatures. “Het is dan ook bijzonder jammer dat de FGTB probeert Clarebout in een negatief daglicht te stellen. Dit is helaas niet in het belang van onze medewerkers,” zegt de Groep in een mededeling.