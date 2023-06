Actie Fietsersbond: hou 'Stokbroodafstand' van fietsers

Overal fietsstraten aanleggen is onmogelijk, dus extra waakzaamheid blijft altijd nodig. Strikt genomen zijn er regels. Bestuurders moeten in de bebouwde kom 1 meter ruimte voorzien bij een inhaalmanoeuvre. Buiten de bebouwde kom zelfs anderhalve meter. Guido De Greef, voorzitter Fietsersbond Bredene-verkeersdeskundige: "Onze stokbroden zijn net geen meter. Maar het is een symbolische actie waarbij we aandacht vragen om toch bij het voorbijsteken van fietsers die afstand te behouden."

Omdat de afstand tussen de wagen en de fietsers niet altijd precies in te schatten is, raadt de fietsersbond aan om als bestuurder altijd te vertragen. In de bebouwde kom mogen fietsers trouwens ook met twee naast elkaar rijden. "Het is wettelijk voorzien dat dit mag. Binnen de bebouwde kom sowieso, buiten de bebouwde kom ook, maar als een auto aankomt, moeten ze achter elkaar rijden."

De Fietsersbond heeft de regels vanmorgen voor honderden bestuurders in Bredene nog even in herinnering gebracht.