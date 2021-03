Actie klimaatzaak in Kortrijk

Overmorgen start een klimaatrechtzaak in Brussel. Om die kracht bij te zetten, kwamen vandaag in meer dan 100 steden en gemeenten mensen op straat. Zo ook in Kortrijk.

Met zo'n honderd stonden ze opgekleed als advocaten aan de verzetskaai: de klimaatadvocaten. Ze willen hun boodschap van de klimaatrechtzaak, die dinsdag start, kracht bijzetten. Dat doen ze met speeches en slam poetry.

Wannes Capelle van Het Zesde Metaal is ook aanwezig. Hij is een hevige voorstander van de actie en al jarenlang betrokken. "Het is tijd om er eindelijk écht iets aan te doen", stelt Capelle duidelijk.

In totaal zijn er ruim 60.000 mede-eisers, allemaal strijdend voor hetzelfde doel: een geloofwaardig voorstel tot een echte switch in België. Samen moeten we alles op alles zetten en streven naar het halen van de klimaatdoelstellingen.