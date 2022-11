Actie na agressie tegen buschauffeur in Brugge

De vakbonden bij De Lijn hebben actie gevoerd bij het station van Brugge. Ze vragen meer aandacht voor agressie tegen buschauffeurs. Vorige week nog is in Brugge een chauffeur gewond geraakt toen een passagier hem aanviel.

Actie aan het station van Brugge. De vakbonden bij De Lijn vragen hier aan de reizigers vooral meer respect. Aanleiding is een incident met één van hun collega's, vorige week.

Vraag om respect

"Een chauffeur van ons die slagen kreeg, een gebroken oogkas, een hersenschudding, dat zijn allemaal geen lichte feiten meer", zegt Petra Depoorter van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

"We zijn ook bezorgd dat de volgende dag die agressor weer op de bus kan stappen."

Het incident van vorige week is lang niet het eerste. Mensen moeten beseffen dat dit niet kan. Een pamflet met een oproep is een eerste stap. Met de vraag om respect

"Het is niet de eerste keer meer, het is al een paar keer in de afgelopen jaar, en we willen toch een actie doen naar de reizigers toe dat die mensen er ook maar zijn om hun job te doen om geld te verdienen, en dat gaat om chauffeurs, de controleurs, de bedienden in de lijnwinkels. Iedereen verdient het nodige respect."

(lees verder onder de foto)

Oproep naar overheid

De actie van de vakbonden bij De Lijn is dan wel aan de reizigers gericht: het is tegelijk ook een oproep naar de overheid.

"Ik kan een voorbeeld geven van een lijncontroleur die vorig jaar ook het slachtoffer was van agressie. Dat proces moet nog voorkomen. Je moet je voorstellen dat je ondertussen al een jaar weer je werk doet en dat je plots weer die mens tegenkomt terwijl je weet dat dat proces nog nooit is voorgekomen. Het moet allemaal vlugger gaan. Het kan niet zijn dat het anderhalf jaar duurt voor er een veroordeling volgt voor zo'n feiten. Dat lijkt ons een brug te ver."

Ook morgenochtend voeren de vakbonden actie, aan het station van Kortrijk.