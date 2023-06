Actie slaat aan: twee op drie gemeenten helpen inwoners in digitalisering

Het doel is om dit jaar 250.000 Vlamingen te begeleiden en vooral behoeden van digitale uitsluiting, zegt Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Jo Brouns (CD&V). Het gaat hierbij niet alleen om senioren, want één op de zeven gebruikers is tussen de 18-35 jaar. Een kwart van de 16- tot 24-jarigen heeft moeite om zijn digitale administratie op te volgen.

Digitale kloof

"De digitale kloof maakt zich kenbaar op verschillende manieren, zoals mensen die geen laptop of internetverbinding hebben of niet de vaardigheden hebben om te werken met online toepassingen. Een foto posten op Instagram is een ander verhaal dan een rekeningnummer voor de jobbonus registreren, solliciteren of een belastingaangifte doen op Tax-on-Web", aldus minister Brouns. Een digibank al die digitale handelingen nu veel eenvoudiger maken.

Coronapandemie

De coronacrisis zorgde ervoor dat we in een mum van tijd digitaliseerden. Dat zorgde voor een enorme digitale kloof, en om die kloof te dichten openden in 2022 de eerste zes digibabnken. Vandaag zijn er in Vlaanderen en Brussel al 54 digibanken. Door het grote succes besliste Jo Brouns en de Vlaamse regering om de steun voor digibanken met twee jaar te verlengen, tot 2026.

De digibank wordt het meeste geraadpleegd voor 'Itsme', Jobbonus & Mijn Burgerprofiel en Tax-on-web. Ook voor hulp bij online privacy, je smartphone of laptop of mobiele apps wordt de digibank vaak gebruikt.