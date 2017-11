Actie sociale dumping: Febetra tevreden

Daarbij werden 112 Slovaakse vrachtwagens in beslag genomen. De Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen en de sociale inspectiediensten deden zondag een inval bij North Sea Express (NSE). Die onderneming doet voor transportopdrachten een beroep op de Slovaakse onderaannemer East Transport Leasing (ETL). Bij ETL zijn vooral Roemeense chauffeurs aan de slag. Tijdens de actie werden zondag ook de kantoren van NSE doorzocht.

Werkgeversfederatie Febetra is tevreden dat oneerlijke concurrentie wordt aangepakt. "Regels dienen nageleefd te worden. Belgische bedrijven hebben het al moeilijk om op te boksen tegen de concurrentie van buitenlandse ondernemingen, aangezien onze Belgische chauffeurs de allerduurste van Europa zijn. De strijd is nog moeilijker indien de concurrentie een oneerlijke concurrentie blijkt te zijn", klink het.



Ook positieve geluiden natuurlijk bij ACV-Transcom. De vakbond zegt al in 2014 een dossier te hebben ingediend bij de inspectiediensten tegen het bedrijf in kwestie. ACV is blij met de actie van het gerecht. "Het is opnieuw een teken dat de strijd tegen de sociale dumping eindelijk serieus wordt genomen en dat daarbij ook de grote spelers niet ontzien worden."

Imagoschade

Wel heeft Febetra vragen bij de publieke aanpak van de controle. "Als het transportbedrijf uiteindelijk onschuldig blijkt te zijn, is er wel de imagoschade."

