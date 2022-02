Actie tegen afbouw aantal bankkantoren

Met de gezamenlijke actie willen Vooruit, ABVV en S-plus de afbouw van het aantal bankkantoren en geldautomaten aan de kaak stellen. “Specifiek voor West-Vlaanderen is het aantal bankkantoren met 40% gedaald”, legt Melissa Depraetere, federaal fractieleider van Vooruit uit.

In Moorsele is er wel een bankkantoor, maar enkel met een geldterminal en geen loket met dienstverlening. Daarvoor moet je naar de naburige deelgemeentes afreizen”, zegt gemeenteraadslid Yves Goddeeris. Dat is een groot probleem volgens Steven Vanden Broucke, coördinator strategie en beleid bij S-Plus: “Voor een afspraak of verrichting moeten mensen vaak een veel grotere afstand afleggen. Dat is voor heel wat oudere mensen problematisch. Bovendien hebben veel senioren ook moeite met thuisbankieren.”

Onzekerheid bij het personeel

Erik Van Deursen van ABVV geeft aan dat ook het personeel lijdt onder de afslanking. “Jaar na jaar verdwijnen er tal van lokale kantoren. Dat betekent uiteraard dat er ook veel onzekerheid leeft onder het bankpersoneel.”

Grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING beloven er voor te zorgen dat 98% van de Belgische bevolking een geldautomaat binnen een straal van 5km rond de eigen woning zal hebben. “Dat is al een stap in de goede richting, maar nog geen allesomvattende oplossing”, volgens Steven Vanden Broucke (S-plus).

In andere Vlaamse provincies worden op hetzelfde dag gelijkaardige acties gevoerd.