Actie tegen corona-eenzaamheid in Brugge

Samen de corona-eenzaamheid verlichten. Dat is het opzet van de campagne 1 plus 1 plus 1, die in Brugge van start gaat. Want een belletje, een krabbeltje of een babbeltje kunnen in lockdowntijden wonderen doen.

De campagne wordt niet toevallig voorgesteld bij uitgeverij Muurkranten in Brugge, dat een breed assortiment van wenskaartjes verkoopt. Overal in Brugge zullen rode affiches opduiken, met daarop mensen die een mondkapje dragen waarop een glimlach te zien is. ‘Hou contact’ is de centrale boodschap. Voortrekkers van 1 plus 1 plus 1 zijn Brugs CD&V-gemeenteraadslid Doenja Van Belleghem en priester Antoon Vandeputte, die ook aalmoezenier is in de gevangenis van Brugge.

Antoon Vandeputte: “Corona heeft mensen uit elkaar getrokken. Men durft niet meer met elkaar in contact komen. Men heeft schrik en men ontmoet elkaar niet meer. Zo kan een mens niet leven. Een telefoontje is veilig. Een briefje of een kaartje sturen is veilig. Zelfs op anderhalve meter staan praten is veilig. Het zijn drie doodeenvoudige dingen die we mogen doen in deze coronatijd. Wees niet bang om elkaar te ontmoeten en elkaar licht in de ogen te geven. Ook al is de weg nog lang.”