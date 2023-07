Actie tegen drugssmokkel op zee: 1.500 kg cocaïne ontdekt, 12 mensen opgepakt

Tijdens de operatie op zee is meer dan 1.500 kilogram cocaïne in beslag genomen en zijn 12 mensen opgepakt.

De geheime internationale operatie kreeg de naam White Sea 3, en vond plaats langs de hele Europese Westkust. De bedoeling is om drugssmokkel op zee tegen te gaan. Want steeds vaker wordt drugs op zee achtergelaten om opgepikt te worden, zoals in Zuid-Amerika gebeurt. Kristian Vanderwaeren, Belgische douane: "Men gaat de cocaïne of de drugs in zakken overboord gooien en dan zijn er twee manieren, ofwel komt een bootje dat oppikken. Ofwel worden er zenders in de drugs geplaatst en zo weten de criminele organisaties waar die drugs terechtkomt."

Mooie resultaten

Onder meer het patrouilleschip Pollux van de marine van Zeebrugge werkte aan de actie mee. Kleinere boten gaan dan op zoek naar schepen die ze kunnen controleren op zee. Thibault Boucquéau, bevelhebber Pollux: "Wij kunnen tot 15 mensen inschepen aan boord voor periodes tot vijf dagen. Aan boord hebben we ook twee kleinere bootjes om mensen van het patrouillevaartuig naar het te controleren schip te brengen. Soms worden wij ingezet om schepen te volgen om te vermijden dat er een drop-off gebeurt en zeker te zijn dat de drugs tot in de haven komt waar de douane die makkelijker kan onderscheppen."

De Belgische douane leidt de operatie. Ze werkt nauw samen met politie en leger van andere Europese landen maar ook met bijvoorbeeld de Colombiaanse politie. "Samenwerking met Latijns-Amerika en de Verenigde Staten is heel belangrijk maar binnen Europa ook. Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, het leger, politie en douane. Het is door die samen te bundelen dat we de mooie resultaten hebben."

In totaal zijn bijna 80 schepen gecontroleerd.