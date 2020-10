Actie tegen 'ongebreidelde groei veestapel'

Groen heeft bij een industriële kippenboerderij in Wervik actie gevoerd tegen de ongebreidelde groei van de veestapel.

Dat zorgt volgens de partij voor een impact op het milieu en mogelijk ook op de gezondheid van mensen uit de buurt. De Vlaamse overheid moet dat volgens Groen dan ook dringend onderzoeken.

'1,5 miljoen kippen erbij op jaar tijd'

Groen wil dat zo'n grootschalige bedrijven niet meer kunnen. Vorig jaar zijn in onze provincie bijna anderhalf miljoen bijkomende kippen vergund door de deputatie. Dat is 10% meer dan het jaar daarvoor toen er ruim 12 miljoen kippen waren.

Groen pleit voor kleinschalige familiale landbouw waarbij de landbouwer een eerlijke prijs krijgt. Nu ligt de focus te veel op massaproductie om rendabel te blijven.

Maarten Tavernier van Groen: 'Wij vragen dat de gezondheidsimpact die er mogelijk is verder onderzocht wordt, zodat we uitsluitsel hebben. Dat is belangrijk.

Ten tweede denken we dat de Vlaamse regering moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze veestapel niet verder groeit. Dat is eigenlijk ook niet goed voor de landbouwsector zelf.