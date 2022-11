Actie tegen ongewenste intimiteiten op de dansvloer

‘Ik ben geen opblaaspop.’ Dat is de slogan waarmee vrouwenvereniging Rebelle gisteravond in Roeselare actie voerde tegen ongewenste intimiteiten in het uitgaansleven.

Aan de ingang van een rave party in Roeselare werd gisterenavond aan jonge vrouwen gevraagd om een sticker op een opblaaspop te kleven. De sticker moeten ze kleven op plaatsen waar ze ooit ongewild aangeraakt werden. Het resultaat is schokkend en lijkt perfect te passen in de resultaten van recent onderzoek. Daaruit blijkt dat 81% van de vrouwen 48% van de mannen aangeven dat ze ooit met seksueel geweld te maken kregen. Slechts 4% van alle mensen die betast of seksueel lastiggevallen wordt, dient een klacht in.