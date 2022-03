Actie tegen racisme en discriminatie in Ieper

In Ieper vindt de manifestatie deze namiddag plaats op het evenementenplein aan het station en Cultureel Centrum 'Het Perron'. Het is een evenement met interviews, acts, live muziek en slam-poëtry met o.a. Christian Makuta, Kalachem, Mahmoud, Rik Decraemer en Veronica Booysen.

"Het is belangrijk dat we ons laten horen tegen racisme, ook in Ieper. Tevens willen we Ieper Vredesstad vragen om aan te sluiten bij Eccar, de Europese coalitie van steden tegen racisme", vertelt medeorganisator Geert Vanlanghendonck.



In onze provincie zijn er vandaag ook acties in Kortrijk, Brugge en Oostende. Sinds 2018 is deze nationale actie naar aanleiding van de Dag tegen Racisme een jaarlijkse traditie. In dat jaar hebben meer dan 150 kleinere en grotere middenveldorganisaties uit heel België zich verenigd in Platform 21/3. Rond 21 maart komen ze telkens samen op straat.