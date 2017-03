Actie tegen sociale dumping in transportsector

Op de flyers staat informatie over de loon- en arbeidsvoorwaarden waar ze recht op hebben volgens de Belgische wetgeving.

De actie is specifiek gericht tegen Belgische firma’s die truckers uit onder meer Roemenië, Polen en Bulgarije inzetten tegen erg lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden, vaak door gebruik te maken van een zogenaamde brievenbusfirma in een land met minder sociale bescherming. Op de folders die ACV-Transcom verspreidt, biedt de vakbond onder meer cijfermateriaal over de Belgische tarieven voor arbeidstijd, beschikbaarheidstijd en verblijfsvergoedingen waar truckers recht op hebben indien bijvoorbeeld hun opdrachten vooral in België beginnen en eindigen.

Heel wat buitenlandse chauffeurs zijn het slachtoffer van sociale dumping en dat is in de praktijk ook erg nadelig voor hun Belgische collega’s, omdat hun jobs onder druk komen te staan.