Actie tegen uitbreiding slachthuis Tielt

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Gaia hebben actie gevoerd bij het provinciehuis in Brugge. Ze protesteren tegen de uitbreiding van het slachthuis in Tielt.

Het slachthuis mag van de deputatie uitbreiden van anderhalf miljoen varkens naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Dat zien de dierenrechtenorganisaties niet graag gebeuren. Ze gingen eerder al in beroep tegen de vergunning van de provincie, maar gaan nu dus ook in beroep bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

“Nog meer op export gerichte vleesproductie is onverantwoord in het licht van de prangende maatschappelijke uitdagingen in het belang van mens, dier en planeet,zoals klimaatverandering en eiwittransitie”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Om nog maar te zwijgen van het dierenleed dat ongetwijfeld gepaard zal gaan met een dergelijke uitbreiding.”

