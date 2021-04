Actie van de douane zorgt voor file in Zeebrugge

Douaniers houden vandaag stiptheidsacties in de Zeebruge haven.

Door de actie is er vanochtend file ontstaan in de omgeving van de haven, vooral in de Baron de Maerelaan.

De politie is ter plaatse om het verkeer te regelen

. (Lees verder onder de foto)

Betere werkomstandigheden

Vorige week werden al gelijkaardige stiptheidsacties gevoerd op Brussels Airport. De eisen blijven dezelfde: extra aanwervingen om het personeelstekort en de stijgende werkdruk als gevolg van onder meer de brexit, op te vangen. Daarnaast vragen de vakbonden ook betere vergoedingen en pensioenen.

De vakbonden plannen de komende dagen nog meer protestacties indien er geen toezeggingen komen van de minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de federale regering. Het vakbondsfront benadrukt dat tijdens de actie van woensdag in de haven van Zeebrugge, ladingen die verband houden met COVID-19 niet worden getroffen.