Actie voor vrijlating Olivier Vandecasteele in Waterloo

Het initiatief voor de bijeenkomst in Waterloo kwam van de lokale autoriteiten. Burgemeester Florence Reuter beklemtoonde het apolitieke karakter van de bijeenkomst, die ook een hart onder de riem moet steken van familie en vrienden van Vandecasteele. De Belg zit inmiddels 340 dagen in isolement in een Iraanse cel. Volgens Iraanse media heeft hij zich schuldig gemaakt aan onder meer spionage en is hij veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen.

Gevangenenruil?

Ook Amnesty International en het steuncomité voor Vandecasteele tekenden present. De familie en het comité wachten op de beslissing van het Grondwettelijk Hof, dat ten laatste tegen 8 maart een beslissing moet nemen over een uitleveringsverdrag dat een gevangenenruil tussen België en Iran mogelijk zou moeten maken.

"Tijd van de uitvluchten is voorbij"

"De Iraanse autoriteiten zijn buiten bereik. Zij volgen een logica die men nooit zal kunnen begrijpen. Maar wij richten ons tot onze regering. De tijd van de uitvluchten is voorbij. Het zijn de moellahs die Olivier in de gevangenis hebben gezet, maar het zijn wij die hem er laten zitten", zo betoogde Joris Brabant, de schoonbroer van Vandecasteele, voor de aanwezigen in Waterloo.