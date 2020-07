Actiecomité 'Omring Anzegem Niet' schrijft brief aan minister Peeters

Na enkele jaren houdt het protest tegen een eventuele ring rond Anzegem nog steeds aan: het actiecomité 'Omring Anzegem Niet' schrijft minister Lydia Peeters aan om het project definitief te verwerpen. Dat meldt het actiecomité in een persbericht.

Het actiecomité 'Omring Anzegem Niet', dat protesteert tegen de aanleg van de ring rond Anzegem, heeft via haar advocaat een brief gericht aan minister van Openbare Werken Lydia Peeters. Daarin wordt haar gevraagd om definitief af te zien van een project "met een kost van 120 miljoen euro, die geen draagvlak heeft binnen de gemeente en die ook juridisch zeer betwistbaar is".

Jarenlang protest

Al enkele jaren is er in Anzegem hevig protest tegen een eventuele ring. Het laatste voorstel, met een kostprijs van zo'n 120 miljoen euro, werd in 2018 verworpen door het gemeentebestuur. Daarop kwam het Agentschap Waterwegen en Verkeer (AWV) met het voorstel de Kerkstraat te verbreden, ten koste van zo'n 50 huizen.

Op de gemeenteraad van donderdag 11 juni kwam de kwestie opnieuw aan bod. Het college van burgemeester en schepenen zou aan minister Peeters hebben laten weten dat Anzegem 'geen vragende partij is voor de omleidingsweg'. Volgens burgemeester Devogelaere komt ten laatste eind september een definitieve beslissing. Naar aanleiding daarvan besloot het actiecomité de brief te sturen.

