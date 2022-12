Actiedag: 6 op de 10 bussen rijdt

In West-Vlaanderen rijdt 6 op de 10 bussen en trams uit. In de grote steden liggen die percentages nog wat lager. De vakbonden plannen vandaag een nieuwe actie om meer koopkracht te eisen. In Brussel worden tienduizenden militanten verwacht op een betoging.

"Het feit dat de energiefactuur op dit moment hoger is dan de huurprijzen van sommige mensen in dit land, is onaanvaardbaar. Het moet stoppen, er zijn manieren om de factuur betaalbaar te maken", zegt Marie-Hélène Ska van het ACV.

"De automatische indexering van de lonen is nodig, maar niet voldoende. We gaan niet stoppen terwijl er duizenden werknemers zijn die het einde van de maand niet halen", maakt ABVV-voorzitter Thierry Bodson duidelijk. "We kunnen niet accepteren dat ons salaris geblokkeerd wordt, terwijl in België alle bedrijven subsidies krijgen om de lonen te betalen, terwijl ze gigantische winsten maken", vervolgt Bodson.