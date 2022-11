Actiedag: hinder bij openbaar vervoer en de post

In West-Vlaanderen zou 6 op de 10 bussen rijden. De Lijn meldt dat de alternatieve dienstverlening beschikbaar is in de routeplanner op de website en in de app van De Lijn. "De routeplanner toont altijd de meest recente situatie en kan dus nog lichtjes wijzigen, bijvoorbeeld door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs", klinkt het.

Wegens de algemene staking werkte de NMBS een alternatieve dienstregeling uit, waarbij een kwart van de treinen rijdt. Dat zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Die blijft reizigers aanraden om de dienstregeling op voorhand te raadplegen.

Veel West-Vlamingen zullen vandaag weinig of geen post ontvangen. Dat heeft vooral de maken met de grote stakingsbereidheid in het postsorteercentrum in Gent. Bij de postkantoren is ongeveer een kwart van de mensen afwezig. Vijfenzeventig procent van de kantoren is geopend.

In sommige gemeenten wordt het huisvuil vandaag niet opgehaald, in andere is het containerpark dicht.

