De nationale actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige leerkrachten staken, maar veel kinderen hebben het ook moeilijk om met het openbaar vervoer op school te geraken. Het VTI van Tielt heeft daar een oplossing voor gevonden.

De school heeft samen met scholengroep Molenland beslist om afstandsonderwijs te geven. Dus ook de Bron, Regina Pacis en SJI in Tielt doen het zo. “Er komen heel veel leerlingen met trein of bus naar onze school, het was te onvoorspelbaar of ze hier zouden geraken. Door online les te geven, is er ook een verplichte aanwezigheid”, zegt directeur Charlotte Strobbe.

Er is wel opvang voor leerlingen die toch komen, maar dat zijn er niet veel, aan de lege speelplaats te zien.

