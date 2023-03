Actiedag vakbonden: socialistische vakbond verzamelt in Kortrijk

ACOD riep als enige vakbond op om in alle openbare sectoren te staken. Zo zijn er ook acties in het AZ Sint-Jan in Brugge en in een school in Kortrijk. "Een treinbegeleider die wordt geslagen, leerkrachten die geen waardering meer voelen: dat is de reden dat wij hier vandaag actie voeren," zegt Rik Capelle van ACOD.

