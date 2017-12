Actiegroep tegen windmolenproject in Zwevegem en Harelbeke

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van twee extra windmolens op de grens van Zwevegem en Harelbeke. Maar er komt meteen protest tegen het project van de omwonenden. Ze vrezen voor de impact van de turbines op hun gezondheid en nachtrust.

De omwonenden hebben zich verenigd in het buurtcomité 'Leefbaar Zwevegem/ Harelbeke'. Volgens de actiegroep zorgen de drie bestaande windmolens nu al voor slapeloze nachten in de regio. De nieuwe turbines zouden langs het kanaal Kortrijk -Bossuit komen en nog een stuk groter zijn dan bestaande molens. Het buurtcomité roept omwonenden op om bezwaar in te dienen tegen het project.