Actiegroep vindt kappen van bomen in Ryckevelde ontoelaatbaar

In het Brugse Ryckeveldebos is het Agentschap voor Natuur en Bos gestart met het kappen van drieduizend naaldbomen.

Het agentschap wil het bos op termijn duurzamer maken met meer soorten. Maar Vzw Bescherm Bomen en Natuur vindt het kappen van de vele bomen te ingrijpend. De actiegroep vreest dat er veel onherstelbare schade wordt aangericht en vraagt aan de rechter om de werken stil te leggen.

"In 2012 werden al 5500 bomen gekapt in dezelfde percelen. Nu, een aantal jaren later gaat men nog eens 3000 bomen kappen. Dit is voor ons onaanvaardbaar", zegt Ivan De Clerck van de wzv Bescherm Boemen en Natuur. " We zouden het kunnen begrijpen als de werken kleinschaliger zijn, maar die grote omvang kunnen we niet accepteren".

"Niet soortenrijk"

De actiegroep vreest dat er nu veel dieren zullen verdwijnen en dat het bladerdak van het bos teveel licht zal doorlaten wat de opwarming van de aarde zou versnellen. Het agentschap wil nochtans de natuur versterken door bomen weg te nemen in bossen met enkel dezelfde bomen. Klaar Meulebrouck van het Agentschap Natuur en Bos: "Het is hier niet soortenrijk, er leven niet zoveel diersoorten in. Door bomen weg te halen en plaats te maken voor inheemse loofbomen werken we toe naar een gemengd loofbos. Daar kunnen heel wat dieren wel hun plekje vinden en gaan we een sterker bos krijgen.

