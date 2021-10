Actiegroepen Ventilus: "Gezondheid is niet te koop"

Dat blijkt ook na de conclusies van de intendant van het project. Hoogspanningsbeheerder Elia wil een bovengrondse hoogspanningslijn van de kust naar Avelgem, om stroom vanop zee naar het binnenland te transporteren. Dat is technisch gezien de beste oplossing, zeggen de experten. Ondergronds kan wel, maar het is minder efficiënt. Maar voor het burgerplatform Leefbaar E403 is dat de enige oplossing. Francky Snaet: "Het project moet voor ons gerealiseerd worden ondergronds voor de gezondheid. De gezondheid primeert, is niet te koop."

Burgemeesters bezorgd over impact op gezondheid

Ook de burgemeesters kregen de conclusies van de Ventilus-intendant voorgelegd. Burgemeester Karlos Callens van Ardooie: "Ze hebben een oplossing voorgesteld waarbij er hogere pylonen zouden komen, waarbij ook de draden, geleiders, wat verder van elkaar zouden vastgemaakt worden, waardoor de invloed van de straling heel wat minder zou zijn. Dat zijn technische zaken die we achteraf nog moeten bekijken. Dus het is niet zeker dat de burgemeesters ja zullen zeggen." "In eerste instantie zal het de gezondheid zijn van onze burgers, vooral voor de mensen die in de buurt wonen, dat we moeten in de gaten houden", zegt burgemeester Alain Top van Harelbeke. Maar er is nog een complicatie. Het is onduidelijk wat de impact van het bijkomende windmolenpark op zee zal zijn. De Ventilus intendant legt eind november zijn conclusies in een rapport voor aan de Vlaamse regering.

