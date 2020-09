Actieplan onderwijs steunt kwetsbare kinderen

De provincie trekt daarom extra geld uit om die jongeren een passende begeleiding te geven, zodat ze niet meer spijbelen en weer zin krijgen om naar school te gaan. Het gaat om een bedrag van 550.000 euro.

Schooluitval Roeselare groot

In een buurthuis in Roeselare komen 4 keer per week jongeren langs voor een intensieve begeleiding. Ze gaan niet meer naar school en hebben vaak problemen thuis. Bedoeling van het project VLOT is om hen zo snel als mogelijk weer op de schoolbanken te krijgen.

VLOT is een samenwerking tussen de stad Roeselare en de scholengroepen. Het is één van de negen projecten die al een subsidie van 27.500 euro van de provincie kreeg. De schooluitval is in Roeselare behoorlijk groot.

Vermijden dat meer jongeren uit boot vallen

De provincie wil vermijden dat bij de heropstart van het onderwijs na de coronacrisis nog meer kwetsbare jongeren uit de boot vallen. Ze trekt dit jaar dan ook 550.000 euro uit ter ondersteuning van het onderwijs. Scholen, besturen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie voor een innovatief project.

De subsidie voor zo’n project bedraagt 27.500 euro. Je kan een aanvraag indienen tot 15 oktober.