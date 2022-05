Actieplan welbevinden land- en tuinbouwers voorgesteld

In Zevekote, bij Gistel is het actieplan welbevinden in de land- en tuinbouw voorgesteld. Ook de nieuwe Minister van Landbouw Jo Brouns was erbij.

Zowel organisaties uit de landbouw- en de welzijnssector, als mensen die beroepshalve op de boerderij langskomen, werken er aan mee. Het bespreekbaar maken van de problemen blijft een aandachtspunt, maar ook het aanpakken van stressfactoren of het versterken van de vaardigheden, horen bij het plan.

Wie in de land- of tuinbouw werkt, kampt met heel wat regeltjes en administratieve rompslomp. Ook de prijzen vallen soms tegen en de waardering mag ook wat beter. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns: 'De drempel om hulp te zoeken als je het niet meer aankan, moet omlaag. Het is ook belangrijk dat de mensen weten waar ze terechtkunnen, dat er ook gewerkt wordt aan de vaardigheden om daar mee om te gaan. En ook blijvend inzetten op de factoren die stress veroorzaken. Dat zijn belangrijke sporen die deel uitmaken van het actieplan. Dat is gedragen door de mensen die ermee aan de slag moeten gaan: de landbouwers.'

Voor het actieplan hebben veel organisaties uit de landbouw- en welzijnssector samengewerkt. Bijvoorbeeld ook, misschien wat verrassend, de VDAB. David Pappaert: ' Landbouwers of tuinbouwers die vragen hebben rond hun loopbaan of werk, als ze problemen of zorgen hebben, kunnen bij een loopbaanbegeleider terecht. Dat kunnen algemene vragen zijn. Zoals: ik wil weten wat ik eventueel kan uitbesteden, het gaat hier niet de goeie kant uit, welke opties heb ik, of ik zou wat meer bij m’n gezin willen zijn. Hoe kan ik dat combineren met het leven op de boerderij?'

Met die vragen gaat een loopbaanbegeleider dan aan de slag. De VDAB zet hiervoor mensen in met ervaring in de sector. Maar ook mensen in de buurt, zoals de huisarts, kunnen hulp bieden. 'Overmatige stress kan allerlei lichamelijke symptomen veroorzaken. Dan is het aan ons om actief te gaan vragen hoe het zit met hun stress en of het nog wel een beetje lukt. Zulke dingen moeten we duidelijk maken aan onze artsen dat ze dit actief moeten gaan doen,' zegt Siegfried Van Eygen van Domus Medica.

Ook meer waardering is welkom. Met de slogan “Jouw sympathie geeft onze boeren energie!” wil de VLAM ook dat in de kijker plaatsen.