Acties Rekkem: beruchte gele hesjes al om vijf uur 's ochtends verwacht

De acties van de Franse transportbonden aan de grensovergang in Rekkem beginnen morgenvroeg al. Ze verwachten de beruchte Franse gele hesjes rond vijf uur al.

West-Vlaamse transporteurs verwachten zeker hinder, en mogelijk zelfs economisch verlies. Er is aangekondigd dat de grens helemaal geblokkeerd zal zijn, met lange files op de E17 richting Frankrijk tot gevolg. Het is ook niet uitgesloten dat de actie uitbreidt naar transportzone LAR in Rekkem.

De federale politie zal de situatie ter plaatse opvolgen en zorgen voor de afhandeling van het verkeer op de snelweg. Bedoeling is dat het vrachtverkeer zoveel mogelijk toch kan rijden. Ook politiezone Grensleie houdt zich klaar om de gevolgen op de lokale wegen op te volgen. Ook burgemeester Eddy Lust van Menen zal de situatie van nabij opvolgen.

De actie zal na morgen ook de twee volgende donderdagen plaatsvinden.

Lees ook: