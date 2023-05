Actievoerders Greenpeace voor rechtbank voor binnendringen haven Zeebrugge

Zaterdag hebben een twintigtal activisten van Greenpeace actie gevoerd aan de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge. De actievoerders klommen op de dokken die gebruikt worden om gastankers te laden en lossen. Activisten ontvouwden een groot spandoek met de boodschap 'Gas kills, Fluxys guilty'. Greenpeace vroeg met de actie een stop op alle nieuwe gasinfrastructuur en een Europees plan om tegen 2035 uit gas te stappen.

Na afloop van de actie werden veertien mensen gerechtelijk van hun vrijheid beroofd en verhoord. Zij moeten zich begin juni verantwoorden in de correctionele rechtbank voor het binnendringen in de haven met verzwarende omstandigheden.

Greenpeace zegt opgelucht te zijn over de vrijlating van de actievoerders, maar noemt de gang van zaken "pure intimidatie" en roept op tot solidariteit. "We zijn opgelucht dat de veertien activisten vrij zijn, maar we zien deze onnodig lange detentie en dagvaarding als een zware intimidatie. Onze actie was geweldloos en richtte geen schade aan. We hadden contact met de politie en alles is van begin tot einde heel rustig verlopen", zegt Valerie Del Re, directeur van Greenpeace België. "Dit is de criminalisering van geweldloos klimaatactivisme en een schending van de vrijheid van meningsuiting. Maar deze intimidatie werkt niet, we laten ons niet tegenhouden."

