De actievoerders krijgen van de eigenaars voorlopig geen toegang om de zaak te betreden. Ook de politie is ter plaatse.

Eerder in opspraak

Vorige maand nog kwam My Sweet Puppy in ons nieuws met beelden van dierenverwaarlozing. Maar toen was er volgens de nieuwe zaakvoerster geen vuiltje aan de lucht.

Eind maart ontving de dierenzaak nog een officiële erkenning van de Vlaamse overheid.

