Actieweek van jonge boeren afgesloten in Torhout

De actie startte dinsdag met een route door Limburg. Elke dag werd het symbolische stokje doorgegeven aan een groep jonge boeren van een volgende provincie. "Telkens reden 15 tot 50 tractoren mee, wellicht in Antwerpen en Limburg zelfs iets meer", vertelt Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke. In West-Vlaanderen was er voor een colonne geen toelating van de politie. Daarom werd gekozen voor een symbolische tractor aan het stadhuis van Torhout.

De jonge boeren vragen de Vlaamse regering om snel werk te maken van het stikstofdossier. Door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen staat het stikstofkader van 2016 op losse schroeven. Daardoor is het onduidelijk of de nieuwe stallen nog aan alle normen beantwoorden. Boeren die willen bouwen of verbouwen moeten dus wachten tot alles geregeld is. Maar dat kan niet blijven duren vinden de landbouwers.

De boerenstiel is er zo niet eenvoudiger op geworden. De ‘Groene Kring’ vraagt dan ook aan de minister om snel werk te maken van het dossier en een oplossing te zoeken op lange termijn.