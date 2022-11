Activist die hoofd vastplakte aan 'Meisje met de parel' in beroep

De Belgische klimaatactivist Wouter Mouton, die vorige week zijn hoofd vastplakte aan het kunstwerk 'Meisje met de parel' in het Mauritshuis in Den Haag, gaat in beroep tegen zijn celstraf. Dat bevestigt zijn advocaat donderdag.

Een rechtbank in Den Haag legde Mouton woensdag een gevangenisstraf van twee maanden op, waarvan een voorwaardelijk. Pieter G., eveneens een Belg, die de klimaatactie filmde, kreeg dezelfde straf. Het Openbaar Ministerie had vier maanden cel gevorderd tegen de mannen, waarvan twee voorwaardelijk. Mouton gaat nu in beroep in tegen de veroordeling, omdat hij de straf te hoog vindt.

Volgens advocaat Azzaad Ramsaroep heeft hij er alles aan gedaan om te voorkomen dat er schade zou ontstaan aan het schilderij. Alleen de lijst en de achterplaat liepen lichte schade op. "Dit is niet de manier om met een actievoerder om te gaan", aldus Ramsaroep. De rechter oordeelde dat Mouton direct de cel in moest. Ramsaroep zal vragen of zijn cliënt in afwachting van het beroep voorlopig op vrije voeten kan komen. De advocaat van Pieter G. liet eerder weten nog na te denken over een hoger beroep.

Een derde activist komt vrijdag pas voor de rechter. Mouton liet zich eerder ook al in België opmerken met klimaatacties tijdens onder andere de Ronde van Vlaanderen in het wielrennen en de bekerfinale in het voetbal.