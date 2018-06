Activiste Natalie Eggermont bij PVDA Kortrijk

Natalie Eggermont zal in oktober 2018 opkomen op de lijst van de PVDA in Kortrijk.

De 29-jarige spoedarts zet zich al enkele jaren in voor het klimaat. Als mede-oprichtster van de beweging Climate Express organiseerde ze onder meer de treinreis met 100 activisten naar de klimaattop in Warschau en een betoging met 15.000 mensen in Oostende voor het klimaat. Rond haar ervaringen schreef ze het boek “Climate Express: Sporen van verandering”.

Klimaatneutrale stad

Nu kiest Natalie Eggermont er nu voor om de PVDA te versterken. “Ik kies voor de PVDA omdat dat de enige partij is die ons economische en politieke systeem fundamenteel in vraag durft te stellen. Een systeem gebaseerd op kortetermijnwinstbejag en oneindige groei botst met een eindige planeet". Natalie Eggermont komt dit jaar mee op voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk en zal volgend jaar ook deelnemen aan de federale verkiezingen. "In Kortrijk wil ik werken aan een klimaatneutrale stad, meer groen en een duurzaam mobiliteitsbeleid.”

Naast haar bekendheid als trekkende kracht binnen Climate Express en de betoging Trump Not Welcome in 2017 was Eggermont dit voorjaar ook te zien op Canvas als een van de presentatoren van de docureeks Watt, over energie en klimaat.

