Activiteiten P&O Zeebrugge liggen stil, mogelijk sociale onrust

Rederij P&O Ferries voert bij ons geen passagiersvervoer meer uit, maar de vrachtdiensten liggen stil. Tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk varen ook de passagiersdiensten niet meer uit. Hoelang dat zal duren is nog niet duidelijk, maar er blijkt sprake van "enkele uren", meldt het bedrijf via sociale media.

Het is niet duidelijk wat er gaande is. "Helaas kunnen de diensten van P&O Ferries niet werken de komende uren", luidt het. Klanten zouden naar andere vervoerders worden begeleid. Volgens de Britse onlinekrant The Independent is aan het personeel meegedeeld dat er een belangrijke bedrijfsaankondiging komt, met steun van de aandeelhouder DP World, "die de levensvatbaarheid op de lange termijn" van P&O zal verzekeren. Die interne mail circuleert ook op sociale media.