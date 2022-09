Actrice Natali Broods Master van 15de Filmfestival Oostende

"Natali Broods legt met haar thema de focus op de dynamieken binnen families", zegt FFO. Het filmfestival, dat voor het eerst in januari plaatsvindt, opent dit jaar met de film ‘The Chapel’ van Dominique Deruddere. Daaraan koppelt FFO een retrospectieve, waarbij je de markantste werken uit zijn oeuvre kan (her)ontdekken.

Master Natali Broods: "Niet nadenken over mijn lijstje met 10 films"

Natali Broods heeft al heel wat titels op haar palmares staan en mag daar nu ook Master van Filmfestival Oostende aan toevoegen. Broods neemt fier deze rol op tijdens de vijftiende editie van het filmfestival en zet ‘Family Dynamics’ centraal:

“Mijn job is al bijzonder gevarieerd an sich, maar Master zijn op het filmfestival van Oostende is wéér even helemaal iets anders. Ik heb echt zin in de intensiteit van die week en ik vind het zelfs jammer dat ik nog zo lang moet wachten.

Van zodra ik de vraag kreeg, wist ik welk thema ik wilde. Ik ben erg gefascineerd door dat ongrijpbare van het mens-zijn en de onderliggende verlangens en drijfveren die hiermee gepaard gaan. Het is een bron waaruit je kan blijven putten. Ik moest zelfs niet nadenken om mijn lijstje met tien films te vullen.

Alles kwam zo snel dat ik pas na een tijdje dacht “oh nee, wat als ik iets belangrijk vergeten ben?” Het feit dat ik ondertussen zo’n twintig jaar bezig ben, maakt het hele gegeven voor mij extra leuk. Je wordt zelf ook even herinnerd aan alles wat je al verwezenlijkt hebt.”

Filmfestival opent met nieuwe film Dominique Deruddere

Op vrijdag 27 januari opent het festival met de nieuwste film van Dominique Deruddere. ‘The Chapel' vertelt het verhaal van een jonge virtuoze pianiste die deelneemt aan de Koningin Elisabethwedstrijd.