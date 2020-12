ACV grote winnaar van sociale verkiezingen

Het socialistische ABVV moet ruim één procent prijsgeven en strandt net onder de 25 procent. De derde en kleinere liberale vakbond ACLVB boekt een bescheiden winst maar blijft, ondanks een record aantal kandidaten op hun lijsten, steken onder de vijf procent.

Wim David, voorzitter ACV West-Vlaanderen: “We hoopten vooraf op een bevestiging van het resultaat van 2016. Dat we er nog op vooruit gaan, en er zelfs het sterkst op vooruit gaan van alle vakbonden, is een uitmuntend resultaat. Dit bewijst dat onze aanpak als vakbond van het overleg loont.”

Erik Van Deursen, provinciaal secretaris ABVV: "Het ABVV West-Vlaanderen houdt stand in de sociale verkiezingen. Resultaten die we in 2016 behaalden consolideren we, zowel in de comités voor preventie als in de ondernemingsraad. De verschuivingen – winst en verlies – in de algemene resultaten zijn miniem in vergelijking met de vorige sociale verkiezingen van 2016. We scoren ook opmerkelijk goed in een aantal typsich West-Vlaamse sectoren, zoals textiel, transport en maatwerkbedrijven."