ACV voert actie tegen loonnormwet bij Coens

Reden van de actie is de loonnormwet, die in 2017 op vraag van de werkgevers verstrengd werd. Dit zorgt ervoor dat de onderhandelingsmarge voor loonsverhoging heel beperkt is. Om te vermijden dat het overleg binnen anderhalf jaar opnieuw vastloopt, vraagt het ACV om de wet nu te herbekijken. Voorzitter Wim David: “De marge voor de afgelopen onderhandelingen bedroeg 0,4% terwijl het in tal van sectoren heel goed gegaan is. We zien vandaag ook een enorme heropleving van de economie, maar de werknemer geniet amper mee van de groei. De thermometer van de loonnormwet meet bewust fout.”

De loonnormwet berekent hoeveel een werkuur kost, maar niet hoeveel het opbrengt. “Dat is in België nochtans gemiddeld meer dan in onze buurlanden, want Belgen zijn heel productieve werkers. En we zijn ook steeds productiever gaan werken: sinds 1996 lopen de lonen al 12% achter op de productiviteitsgroei. Waar de wet ook geen rekening mee houdt, zijn loonsubsidies die bedrijven van de overheid krijgen. “In 2019 bedroegen die maar liefst 8,4 miljard euro. Daarnaast leverde de taxshift de bedrijven nog eens 2,8 miljard euro extra op door de daling van de werkgeversbijdragen. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat dat geld niet naar extra jobs ging, maar naar extra winsten voor de aandeelhouders. Bovendien moet er na de berekening nog een veiligheidsmarge van 0,5% af. We vinden dit fundamenteel onrechtvaardig.”

Het ACV wil vrij onderhandelen over waardige lonen. "Als bedrijven het goed doen, moeten ze kunnen delen met de werknemers”, gaat de provinciale ACV-voorzitter verder. “We willen ook een eerlijke bijdrage van alle inkomensvormen: dividenden, huurinkomsten, … zouden niet mogen stijgen terwijl de lonen achterblijven.

Tijdens de actie bij Joachim Coens maakte een West-Vlaamse ACV-delegatie zijn bezorgdheden kenbaar aan CD&V-voorzitter Joachim Coens. De actie vormt het startpunt van de ronde die ACV West-Vlaanderen bij alle democratische parlementsleden en ministers uit onze provincie zal doen om deze wet op de schop te krijgen.