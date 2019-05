In een pamflet sommen ze op welk soort toekomst de verschillende partijen voor de provincie zien.

Johan Beernaert, ACV: "Open VLD en N-VA pleiten ronduit voor de afschaffing ervan. Een aantal andere partijen zegt: zolang er niets beters is, zouden we ze beter behouden. En er is één partij die pleit voor het behoud en dat is CD&V."

Bij de provincie West-Vlaanderen werken nog ruim 850 mensen. De jongste twee jaar is, na de afslanking van de provincies, al ruim 15 procent van de middelen verdwenen.