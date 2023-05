Adembenemend mooi: ooievaars laten zich in Oedelem gewillig filmen door drone

Prachtige beelden in Oedelem: daar kon Gerrit Nemegeer een zevental ooievaars filmen van wel heel dichtbij.

Gerrit Nemegeer kon de ooievaars filmen met zijn drone, de vogels lieten zich van wel heel dichtbij filmen. Uiteindelijk gaan ze ook de lucht in en ook dat levert prachtige beelden op. "De ooievaars zijn familie van een nest ooievaars in Knesselare, net over de provinciegrens," zegt Nemegeer.

Kijk hier naar de beelden, gisteravond gefilmd in Oedelem bij Beernem: