Advocaat Walter Van Steenbrugge riskeert vervolging voor deelname in criminele organisatie bij drugslab in Lendelede

Advocaat Walter Van Steenbrugge riskeert vervolgd te worden wegens deelname aan een criminele organisatie. Dit past in het dossier van een groot drugslab in Lendelede.

Op 8 september 2020 viel het gerecht binnen in een oude varkensstal, op een boerderij in Lendelede. Daar werd er op grote schaal synthetische drugs geproduceerd. In totaal kon er tot twee ton amfetamines geproduceerd worden, wat het drugslab meteen tot een van de grootste ooit maakte, ontdekt in onze provincie.

Het parket vraagt nu de doorverwijzing van in totaal 25 verdachten naar de correctionele rechtbank. Eén van hen is advocaat Walter Van Steenbrugge, al wil het parket dat niet bevestigen. De raadkamer beslist op vrijdag 19 augustus.

Wat gebeurde er die 8e september 2020?

In het gerechtelijk onderzoek naar de productie en export van verdovende middelen voerde de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) op 8 september 2020 een reeks huiszoekingen uit. Op een boerderij in Lendelede werd inderdaad een groot lab voor de productie van synthetische drugs opgerold. In een oude varkensstal kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden. Volgens het parket waren er ook effectief gevaarlijke chemische stoffen aanwezig. Het zou zelfs het grootste drugslab ooit geweest zijn in België.

De tussenkomst in Lendelede verliep niet rimpelloos. Zo vluchtte een verdachte de velden in, waardoor een zoekactie op poten gezet moest worden. Daarbij werden ook speurhonden en een helikopter ingezet. Dankzij die klopjacht konden de FGP en de lokale politiezones Vlas, Midow en Gavers de man uiteindelijk toch inrekenen. Een andere verdachte verborg zich dan weer in een oude beerput. Hij raakte echter bevangen door de giftige gassen en belandde zelfs even in een coma.

Boekje te buiten gegaan?

Uiteindelijk werden in een eerste fase negen verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. Meester Walter Van Steenbrugge trad in het dossier op als advocaat van een verdachte. In zijn rol als raadsman zou hij zijn boekje te buiten zijn gegaan. Dat zou moeten blijken uit een afgeluisterd telefoongesprek. Daarom wil het openbaar ministerie hem vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

Voor de contacten met dezelfde cliënt wordt ook meester Nancy Vanhee daarvan verdacht. Vermoedelijk zullen hun advocaten aandringen op een buitenvervolgingstelling, maar de verdediging wil geen commentaar geven over de inhoud van de zaak. Ook het parket zal ten vroegste na de zitting van de raadkamer over de kwestie communiceren.

In totaal werden in de loop van het onderzoek 27 mensen in verdenking gesteld. Twee verdachten zijn ondertussen echter overleden, waardoor zal moeten vastgesteld worden dat de strafvordering voor hen vervallen is. Het parket zal aan de raadkamer vragen om de 25 andere verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Vijf verdachten zitten momenteel nog in voorhechtenis.