Advocaten moordverdachte willen uitstel

Maar de advocaten van de man met de blauwe jas zullen wellicht twee weken uitstel vragen. Ze willen eerst de test met de leugendetector afwachten. Die test zal binnenkort plaatsvinden bij de Federale Gerechtelijke Politie in Brussel. Volgens zijn advocaten verleent Alexandru C. zijn volledige medewerking aan het onderzoek. De man met de blauwe jas bleef uren rondhangen rond de vindplaats van de vermoorde schoonheidsspecialiste. Ook is zijn DNA aangetroffen op het lichaam van Sofie Muylle. Hij werd in juni opgepakt en daarna door Roemenië aan ons land uitgeleverd. Toch houden zijn advocaten vol dat hij Sofie niet heeft vermoord.