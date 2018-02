Advocaten vooral hard voor Gyselbrecht

Meester Jan Leysen en meester Filip Van Hende wezen de rechtbank vooral op de jarenlange leugens van André Gyselbrecht, die pas na ruim vijf jaar bekentenissen aflegde.

Bij de start van de zitting legde meester Raf Verstraeten uit dat de correctionele rechtbank wel degelijk bevoegd is om de zaak te behandelen. Naar aanleiding van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof plaatst vooral de verdediging van Franciscus Larmit daar grote vraagtekens bij. "Dat uitgangspunt negeert dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen gehandhaafd worden. Uw rechtbank is op een correcte wijze gevat door de KI", pleitte meester Verstraeten.

"Chapeau, meneer Gyselbrecht"

Meester Jan Leysen, advocaat van de ouders van Stijn Saelens, haalde in zijn pleidooi vooral hard uit naar André Gyselbrecht. "Vijf jaar lang manipulaties, hoe verderfelijk toch. Er zijn rechters moeten opstappen, er zijn verklaringen afgelegd in de media, er zijn beschuldigingen van corruptie geuit tegenover advocaten. Chapeau meneer Gyselbrecht", klonk het cynisch. De advocaat wees ook op de gevolgen voor de kleindochter van Gyselbrecht. "Haar reputatie is geofferd op het altaar van zijn groot ego en zijn groot gelijk."

Niet de incest, maar het dreigende vertrek naar Australië was volgens de burgerlijke partijen het echte motief voor de moord. Meester Leysen vroeg ten slotte elk 75.000 euro schadevergoeding voor de ouders van Stijn Saelens. "Het is de prijs die André Gyselbrecht zelf was overeengekomen voor de moord. Dan zijn we toch over één iets akkoord", sneerde de advocaat.

Meester Filip Van Hende zette de rol van Gyselbrecht in de verf door een telefoongesprek met zijn dochter Elisabeth te laten afspelen. "Waar is Stijn, papa? Waar is Stijn? Je weet dat ik niet kan leven zonder Stijn. Ik kom niet naar huis", schreeuwde ze drie dagen na de feiten onophoudelijk. "Op dat moment weet vader wat hij in gang heeft gestoken. Il faut le faire. Dus ben ik bijzonder ontgoocheld in meneer Gyselbrecht", aldus meester Van Hende.

Vier keer schuldig aan moord

De advocaten van de familie Saelens vroegen ook om de vier beklaagden schuldig te verklaren aan moord. Meester Van Hende hekelde het feit dat Gyselbrecht ook na zijn bekentenissen blijft liegen, onder andere over wanneer de opdracht werd gegeven. "Ik moet nu aan de familie Saelens gaan vertellen dat u na dit proces gewoon naar huis wilt gaan", zei Van Hende nog. Uit de besluiten is immers gebleken dat de verdediging de vrijspraak zal vragen, mogelijk op basis van onweerstaanbare dwang.

Ook aan de inhoud van de bekentenissen van Pierre Serry hecht meester Van Hende weinig geloof. Volgens Serry diende de put bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet om het lichaam te begraven. "Jij bent de link tussen de gewone wereld en de onderwereld. Je hebt je bewogen in een wereld waar je na verloop van tijd de juiste normering verloren bent." Serry ronselde uiteindelijk via Evert de Clercq de schutter Antonius van Bommel. De Clercq blijft zijn rol echter ontkennen. "Wat heeft meneer Serry nu te winnen met het feit dat hij u mee in het bad trekt? U bent toch zijn maat? Hij steekt zelf zijn kop in de strop door te bekennen", stelde meester Van Hende.

Ook de rol van Franciscus Larmit is voor de advocaten van de familie Saelens duidelijk. Larmit beweert dat hij niet wist wat zijn oom in Wingene van plan was. "Van Bommel zit met zijn arm in de doos. En dan ga je zeggen dat je het wapen niet gezien hebt? Hij zat toch naast u met die doos. Hou toch met ons de zot niet!" Bovendien kreeg Stijn Saelens vlak voor zijn dood nog rake klappen. "Hoe zijn die andere verwondingen mogelijk? Van Bommel zat vol chemo en was een levend lijk. Moet ik nu geloven dat Stijn Saelens met hem in een gevecht is gekomen? Daarom geloof ik Larmit niet, hij is niet braaf in de auto blijven zitten."

Woensdag komen de andere burgerlijke partijen aan het woord. Meester Luc Arnou en meester Els Gauquie verdedigen de belangen van Elisabeth Gyselbrecht en zullen als eersten pleiten.

Historiek

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Dinsdag zullen de advocaten van de familie Saelens in principe hun pleidooi houden. Wellicht zal voor de start van de pleidooien wel nog een discussie gevoerd worden over de bevoegdheid van de rechtbank en over de maximumstrafmaat. Door een recent arrest van het Grondwettelijk Hof bestaat immers opnieuw veel onzekerheid over die kwesties.

