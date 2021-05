Aerocircular failliet verklaard

Aerocircular, een beloftevol nieuw bedrijf op de luchthaven van Oostende, heeft de boeken neergelegd en is failliet verklaard. Dat heeft de redactie vernomen en het is ons bevestigd.

Het bedrijf dat vliegtuigen duurzaam ontmantelde, is over de kop gegaan door de coronacrisis. De luchtvaartsector is in grote recessie en dat had een vernietigende impact op de activiteiten van Aerocircular.

Hoogtechnologisch paradepaardje

Aerocircular stond bekend als een van de hoogtechnologische paradepaardjes in de circulaire economie. Jarenlang is het dossier voorbereid om vliegtuigen die uit de vloot waren genomen in Oostende duurzaam te ontmantelen. Alle waardevolle materialen zouden worden gerecupereerd. In december 2019 was de loods klaar en kon het bedrijf van start gaan. Maar in maart vorig jaar begon dan de wereldwijde coronacrisis. Tot voor kort stonden nog tien mensen op de loonlijst. Nu is het bedrijf dus gesloten en is de rechtbank op zoek naar een curator.

Lees meer: