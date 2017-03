Aerocircular gaat vliegtuigen ontmantelen

Het bedrijf wil er vliegtuigen ecologisch gaan ontmantelen en recylceren en wil daarvoor een loods bouwen langs de Rolweg. Daarvoor zouden er in een eerste stadium 35 mensen worden aangenomen. Aerocircular mikt in eerste instantie op 25 vliegtuigen per jaar. In vliegtuigen zitten heel wat elementen die hergebruikt of kunnen worden, zoals onderdelen van kabels, zetels en metalen. Het concept is uniek in ons land en in Europa. Het is alvast niet de bedoeling dat de luchthaven van Oostende een soort kerkhof wordt voor oude vliegtuigwrakken.