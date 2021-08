Afbouw bankdiensten het grootst in West-Vlaanderen

En ook het aantal geldautomaten daalt. Onze provincie doet het daarmee slechter dan de rest van het land. Vooral kwetsbare groepen die niet mee zijn met de digitale trend worden daardoor zwaarder getroffen. "Uit een onderzoek blijkt dat 22% van de gezinnen niet mee zijn. Wanneer de lokale bankdiensten wegvallen en de alternatieven meer kosten, worden kwetsbare groepen in de samenleving, zoals oudere mensen, dubbel gestraft.", zegt Kamerlid Melissa Depraetere van Vooruit uit Harelbeke die de bankencijfers opvroeg.

In 2015 waren er nog 1065 bankkantoren in West-Vlaanderen. Vandaag nog 637.

Geen cash, geen horecabezoek

Vooral in kleine gemeenten of landelijke gebieden is het probleem het grootst. In de Kortrijkse deelgemeente Bissegem bijvoorbeeld waren er tot voor enkele jaren nog drie bankkantoren pal in het centrum. Vandaag zijn die allemaal weg en er zijn dus ook geen geldautomaten meer. "Vervelend voor onze klanten, vooral de oudere," zegt Marielin Bernard die er een horecazaak uitbaat. "Die mensen hebben geen cash meer op zak en komen bijgevolg ook niet meer af. Dat trekt ook geen volk meer aan ook. We zien ook dat er minder mensen in Bissegem komen daardoor."

Melissa Depraetere pleit ervoor om het Nederlands model in te voeren, waar overal binnen de 5 kilometer een fysieke bankdienst te vinden is.