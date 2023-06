Afbraak reuzenrad Westende begonnen

Op de Zeedijk in Westende is de afbraak gestart van het reuzenrad op de Zeedijk. Dat moet van de rechter, na een klacht van een tweedeverblijver.

De rechter in Brugge liet de bouw van het rad vrijdag stilleggen, na een klacht van een tweedeverblijver. Burgemeester Jean-Marie Dedecker reageerde al snel teleurgesteld: "Mijn deur staat altijd open en bij eventuele problemen overleg ik graag. Nu krijgen we een eenzijdig verzoekschrift van één klager op ons bord. We hadden gisteren nog overleg met de klager, maar konden niet tot een werkbaar compromis komen om het reuzenrad in Westende-Bad te houden."

Week werk

Het reuzenrad verhuist nu naar het Arthur De Greefplein in Westende. Uitbater Marc Bufkens is blij dat er een alternatief is, maar wel ontgoocheld over de klacht. "Wij waren hier al een week aan het opbouwen toen een deurwaarder vrijdag de werken kwam stilleggen," zegt hij. "Nu breken we af, vrijdag herbegint dan de opbouw op de nieuwe locatie. Maar ook dat zal een week duren: pas tegen 3 juli zal het rad kunnen draaien." (lees verder onder de video)