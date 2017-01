Afbraak terrein BK veldrijden zal twee weken duren

De organisatie van het BK Veldrijden in Oostende is begonnen aan de afbraak. Die zal ongeveer twee weken duren.

Met een toeschouwersaantal van 20.000 en geen incidenten blikt het Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits tevreden terug op het BK van gisteren in Oostende. Vandaag is het er niet meer op de koppen lopen. Maar er wordt wel met man en macht gewerkt aan het afbreken van tenten en allerlei constructies, zoals de tijdelijke grote brug over de tramsporen. Die vindt voorlopig onderdak in een loods van de stad Oostende. Ze blijft eigendom van de vzw, maar wie dat wil, kan ze huren. Voorzitter Rik Debeaussaert denkt bijvoorbeeld aan Tomorrowland. “Maar ook in 2021 zal ze van pas komen,” zegt hij, “als Oostende erin slaagt om het WK binnen te halen, wat zo goed als zeker is.”