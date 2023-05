Afbraakwerken op site Knapen gestart, er komt een park in de plaats

In Zeebrugge zijn de afbraakwerken gestart op de site Knapen. Dat is een voormalige legerbasis die volgend jaar het Kustpark Knapen moet worden. Een groene omgeving van 8 hectare groot tussen Zeebrugge-dorp, de haven en het strand.

Het project moet tegen eind 2024 klaar zijn en kost 8 miljoen euro. Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein Brugge: "We gaan hier dus een park realiseren van 8 hectare, midden in het hartje van Zeebrugge, wat een goede zaak is voor de mensen die hier wonen. Het is ook belangrijk dat wij ontharden. Wij gaan hier op dit domein 22.000 vierkante meter ontharden."

Het masterplan is klaar en dat moet nu leiden tot een ontwerp. Vanaf begin volgend jaar start de aanleg van het park. "Het zijn allemaal lelijke grijze gebouwen. Maar er komt hier een mooi park, er komen hier picknickbanken, wandelpaden, je zal hier kunnen petanquen. Er is ook een grote inspraakvergadering geweest met inwoners, over wat ze hier graag willen en niet willen. Er zal ook water door lopen, dus het wordt een mooi park."