Afbraken op site Groeninge-abdij gestart

De afbraakwerken op de site van de Groeninge-abdij in Kortrijk zijn gestart. Het museum Kortrijk 1302 verdwijnt. In de plaats komt een nieuwe tentoonstellingssite voor beeldende kunst.

De gebouwen die 15 jaar geleden als uitbreiding werden geplaatst naast de Groeninge-abdij verdwijnen. Er komt een nieuw paviljoen maar de grootste vernieuwing zit onder de grond waar twee nieuwe expositieruimtes komen. Na de afbraakwerken en het archeologisch onderzoek start de bouw.

Axel Ronse, schepen van Cultuur Kortrijk: "Hier komt een investering van 15 miljoen euro. Kortrijk heeft de grote ambitie om echt op topniveau rond beeldende kunsten te gaan werken. Wij hebben meer in onze mars dan we tonen op vlak van beeldende kunst. De toekomstige tentoonstellingen gaan echt op internationaal niveau meespelen. Alles moet klaar zijn in september 2024."